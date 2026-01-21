Новости

S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году

Авиакомпания S7 Airlines подвела итоги 2025 года, отметив Иркутск в числе трёх ключевых хабов компании вместе с Москвой и Новосибирском.

Через иркутский аэропорт компания перевезла 1,9 миллиона пассажиров, что составляет почти половину общего пассажиропотока аэропорта Иркутска, который в 2025 году обслужил более 4 миллионов человек.

Через московский Домодедово было первезёно 4,9 миллиона пассажиров, а через новосибирский Толмачёво — почти 7 миллионов.

Всего за год S7 Airlines перевезла 12,8 миллиона пассажиров, немного уступив показателю 2024 года (12,9 млн) и заметно снизившись по сравнению с 2023 годом (15,9 млн).

В 2025 году маршрутная сеть S7 пополнилась 13 новыми направлениями, среди которых выделяются рейсы Иркутск — Горно-Алтайск, Владивосток — Бангкок и Новосибирск — Краснодар.

Генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин подчеркнул: «Наша стратегия была направлена на устойчивость и инвестиции в качество. Мы не просто летали, а целенаправленно развивали ключевые хабы, расширяли маршрутную сеть на востребованных направлениях и поддерживали флот».


/ Сибирское Информационное Агентство /
