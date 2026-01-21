Квартиры от застройщиков в Иркутске оказались дешевле «новой вторички»

В январе 2026 года средняя цена квадратного метра в готовых новостройках от девелоперов по всем изученным локациям составила 190,7 тыс. рублей, тогда как в новой «вторичке» от инвесторов – 180,5 тыс. рублей. Таким образом, готовые новостройки в среднем оказались дороже на 6%. Об этом сообщает сервис Циан.

Год назад разрыв между сегментами был чуть выше – в среднем 7% (от -17% до 39% в разных городах). За год новая «вторичка» подорожала чуть сильнее, чем готовые новостройки – на 11% против 10%.

Среди городов с наибольшей разницей в стоимости лидирует Самара, где готовые новостройки дороже новой «вторички» на 40%. За ней следуют Калининград с разницей в 39%, Краснодар – 27%, Севастополь – 22% и Томск – 21%.

В Иркутске средняя цена квадратного метра от застройщика составила 164,8 тыс. рублей, что на 10% дешевле предложений от инвесторов (183,4 тыс. рублей). Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноярске: здесь разница в районе 2% (153,5 тыс., против 156,2 тыс.). В Новосибирске же девелоперы продают объекты дороже на 5% (166,3 тыс., против 158,2 тыс.).