Иркутская область стала регионом с наибольшим числом незаконных майнинговых ферм в 2025 году

Иркутская область стала лидером в России по количеству обнаруженных незаконных криптомайнинговых ферм в прошедшем году. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Николай Шульгинов. Он добавил, что депутаты во время рабочей поездки в Приангарье лично убедились в масштабах явления.

«По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных майнинговых ферм обнаружено в Иркутской области, даже несмотря на введенный там запрет. И это действительно так», – сказал Николай Шульгинов. Он пояснил, что в регионе под видом жилищного строительства могут скрываться майнинговые установки, а на складах хранятся тысячи единиц конфискованного оборудования.

Депутаты комитета по энергетике посещали Иркутскую область с рабочей поездкой в конце 2025 года. Во время визита они осматривали так называемые «энергополя» и специально построенные для майнинга подстанции, которые были обнаружены правоохранительными органами.

Напомним, регулирование майнинга началось в 2024 году, когда было принято решение разрешить заниматься этой деятельностью исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, прошедшим регистрацию в специализированном реестре ФНС. До начала 2031 года некоторые регионы временно ограничили или вовсе прекратили добычу криптовалют ввиду недостатка мощностей электросетей.

В частности, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории.

Сегодня для борьбы с незаконной криптодобычей Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил добычи цифровых активов и работы майнинговых инфраструктур. Предлагается установить штрафы до 2 млн рублей за осуществление майнинга в запретных регионах и до 10 млн рублей при повторных нарушениях. Нарушение лимитов потребления энергии приведет к аналогичным санкциям, включая конфискацию оборудования.