Гренландия в обмен на безопасность»: почему Европа рассматривает передачу острова США?

Европейские лидеры готовы рассмотреть предложение о передаче Гренландии Соединённым Штатам Америки, чтобы сохранить лояльность американской стороны и обеспечить себе политическую защиту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным издания, администрация президента США активно лоббирует идею приобретения территории крупнейшего острова мира, передаёт ТАСС.

Согласно источнику, многие представители европейской элиты считают, что установленный после окончания Второй мировой войны международный порядок исчерпал себя. Захват президентом США Дональдом Трампом новых территорий способен привести к серьезным изменениям в мировом политическом ландшафте. Агентство отмечает опасения некоторых европейских лидеров, что они могут пойти на уступки и отдать Гренландию, стремясь избежать конфликтов с администрацией Белого дома.

Bloomberg также отмечает, что европейские чиновники были ошеломлены потерей поддержки США и тем, как быстро Вашингтон перешел от дружественного подхода к враждебному. Некоторые из них признали, что не понимают, "как реагировать на шквал постоянно меняющихся угроз и требований, которые не поддаются логике", указывает агентство.

Отмечено, что Европа переживает внутренние разногласия и экономические проблемы, ослабляющие её позицию перед лицом возможных рисков. Сообщается, что Европейскому союзу сложно ориентироваться в ситуации неопределённости и отсутствие ясности относительно будущих гарантий безопасности.

"Возобновление требований американского лидера к Дании передать крупнейший в мире остров в сочетании с новыми угрозами введения тарифов и попыткой создать конкурирующий с ООН глобальный форум по вопросам безопасности, произошло в момент уязвимости" сообщества, говорится в публикации. Евросоюз, уже расколовшийся из-за конфликта на Украине, испытывает, как констатирует агентство, "экономические трудности и не уверен в том, насколько он может полагаться на американские гарантии безопасности, которые когда-то составляли его основу".


