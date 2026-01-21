Новости

Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов

Синоптики заявили о ледоставе на озере Байкал, которое располагается в Бурятии и Иркутской области. Водоем, долго сопротивлявшийся морозам, полностью покрылся льдом на фоне пониженных температур – они наблюдаются с 16 января.

«На Байкале отмечается ледостав, толщина льда по состоянию на 20 января на отдельных гидрологических постах в северной и средней частях озера составляет 25–58 см. <...> В южной части озера, местами по средней части озера – тонкий лед, измерение толщины льда не производится», – пояснили в региональном Гидрометцентре.

По данным «Заповедного Прибайкалья», дольше всего сопротивлялось морозу в этом году и не замерзало пространство между двумя лесничествами Прибайкальского национального парка – Листвянским и Байкальским. В настоящее же время и здесь образовался лед вплоть до истока Ангары.


/ Сибирское Информационное Агентство /
