Цены на посещение Галереи Виктора Бронштейна вырастут в Иркутске

С 23 января в Иркутске подорожает посещение галереи Виктора Бронштейна. В организации рассказали о новых тарифах.

Стоимость входных билетов составит 250–450 рублей: в частности, взрослые теперь будут платить за посещение 450 рублей, студенты и пенсионеры – 350 рублей, несовершеннолетние, льготные категории, студенты по программам «Твой плюс» и «СКС-дисконт» – 250 рублей.

Изменились цены и на экскурсии: персональная на 1-2 человек обойдется в 1250 рублей на человека, групповая экскурсия для 3–30 человек – в 750 рублей, школьная для 10–30 человек – в 350 рублей.

Галереи Виктора Бронштейна является крупнейшей художественной галереей Сибири. Здесь можно увидеть живописные, графические и скульптурные работы авторов из разных регионов России и других стран. На постоянной основе представлены монументальные скульптуры признанного мастера Даши Намдакова и авторские куклы его семьи.