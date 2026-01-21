Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

Цены на посещение Галереи Виктора Бронштейна вырастут в Иркутске

С 23 января в Иркутске подорожает посещение галереи Виктора Бронштейна. В организации рассказали о новых тарифах.

Стоимость входных билетов составит 250–450 рублей: в частности, взрослые теперь будут платить за посещение 450 рублей, студенты и пенсионеры – 350 рублей, несовершеннолетние, льготные категории, студенты по программам «Твой плюс» и «СКС-дисконт» – 250 рублей.

Изменились цены и на экскурсии: персональная на 1-2 человек обойдется в 1250 рублей на человека, групповая экскурсия для 3–30 человек – в 750 рублей, школьная для 10–30 человек – в 350 рублей.

Галереи Виктора Бронштейна является крупнейшей художественной галереей Сибири. Здесь можно увидеть живописные, графические и скульптурные работы авторов из разных регионов России и других стран. На постоянной основе представлены монументальные скульптуры признанного мастера Даши Намдакова и авторские куклы его семьи.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес