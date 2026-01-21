Названо имя жителя Иркутской области, выигравшего миллион в новогодней лотерее

Четверо жителей Иркутской области выиграли по миллиону рублей во время новогодних лотерей. Пресс-служба «Столото» рассказала об одном из них.

Одним из победителей-миллионеров стал житель Иркутской области Виктор Лыткин. Три билета на 1707-й тираж мужчина приобрел после работы в продуктовом магазине по совету продавца. И по итогам розыгрыша один из билетов принес сибиряку 1 млн рублей.

«После розыгрыша моя супруга проверила билеты в мобильном приложении "Столото" и сообщила мне о выигрыше. Я сперва не поверил, но потом был очень рад», – рассказал победитель.

Виктор работает мастером участка в компании, занимающейся производством и продажей технических газов. Вместе с супругой воспитывает двоих детей. Свободное время мужчина любит проводить в кругу семьи: играть с детьми в футбол и рыбачить.

Победитель пока не решил, на что потратит выигрыш.