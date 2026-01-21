Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

Названо имя жителя Иркутской области, выигравшего миллион в новогодней лотерее

Четверо жителей Иркутской области выиграли по миллиону рублей во время новогодних лотерей. Пресс-служба «Столото» рассказала об одном из них.

<p>Фото: пресс-служба "Столото"</p>

Фото: пресс-служба "Столото"

Одним из победителей-миллионеров стал житель Иркутской области Виктор Лыткин. Три билета на 1707-й тираж мужчина приобрел после работы в продуктовом магазине по совету продавца. И по итогам розыгрыша один из билетов принес сибиряку 1 млн рублей.

«После розыгрыша моя супруга проверила билеты в мобильном приложении "Столото" и сообщила мне о выигрыше. Я сперва не поверил, но потом был очень рад», – рассказал победитель.

Виктор работает мастером участка в компании, занимающейся производством и продажей технических газов. Вместе с супругой воспитывает двоих детей. Свободное время мужчина любит проводить в кругу семьи: играть с детьми в футбол и рыбачить.

Победитель пока не решил, на что потратит выигрыш.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес