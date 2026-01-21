Каждый второй житель Иркутской области употребляет алкоголь

Аналитики Иркутскстата провели исследование и выяснили, как часто употребляют алкоголь жители Иркутской области. Оказалось, что большинство ведет преимущественно трезвый образ жизни.

«Около половины взрослого населения Иркутской области не употребляет спиртных напитков, еще четверть – выпивает редко, раз в несколько месяцев, по праздникам. Среди мужчин непьющих меньше, чем среди женщин – 41% против 56%, а сельские жители реже горожан исключают из рациона алкоголь – 46% и 51% соответственно», – отмечают статисты.

Меньше всего употребляет спиртное молодежь в возрасте от 15 до 30 лет и пенсионеры: в этих группах выпивают около 34%. Однако именно молодые люди отличаются более высокой частотой употребления, тогда как люди старшего возраста, как правило, ограничиваются редкими случаями – по праздникам.

Регулярно пьющих среди пенсионеров практически нет. В молодёжной среде 2,3% употребляют алкоголь довольно часто – несколько раз в неделю, а среди лиц трудоспособного возраста – 4%.

«Существует норма потребления алкоголя на душу населения, рассчитанная Всемирной организации здравоохранения, она составляет 8 литров спирта в год. По расчетам Минздрава РФ в Приангарье за 2025 год уровень потребления алкоголя составил 7,4 литра, это ниже, чем в среднем по России», – подчеркнули исследователи.

По предпочтениям картина выглядит так: слабоалкогольные и крепкие напитки имеют почти равную популярность – 60-61% употребляющих, вино выбирают реже – около 50%. Пиво особенно популярно среди молодежи, тогда как среди старшего поколения его пьют лишь 23%.

«При этом именно пиво лидирует по частоте употребления. Многие не считают его серьезным алкоголем, забывая, что риск формирования зависимости не зависит от количества градусов. Если вино обычно пьют не чаще одного раза в неделю, то каждый десятый респондент употребляет пиво еженедельно, а 3,1% – почти ежедневно», – резюмировали в Иркутскстате.