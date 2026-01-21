Китайский дальнобойщик чуть не замерз на дороге в Иркутской области

Гражданин Китая застрял на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Грузовик FAW J7, на котором ехал дальнобойщик, замерз на фоне пониженных температур в Приангарье, из-за чего мужчина не смог продолжить движение. При патрулировании дороги его заметил экипаж ДПС, оказавший помощь водителю.

«Мужчина не понимает русского языка, поэтому общение производилось через мобильное приложение. Иностранный гражданин пояснил, что он направляется в Красноярск. Из-за низких температур в автомобиле перемерзла топливная система, в результате чего автомобиль не заводится», – сообщили в региональной полиции.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Артем Рябухин и Даниил Михлин вызвали на место поломки автомобиля мобильный пункт обогрева и до устранения неисправности обеспечили безопасность нахождения на проезжей части сломавшегося большегруза.

Напомним, морозы в Иркутской области начались с 16 января. На ряде территорий фиксировались температуры до -55 градусов. Синоптики рассказали, когда в регионе станет теплее.