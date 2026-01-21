Встреча Путина и Уиткоффа намечена на четверг

В четверг пройдут переговоры между специальным представителем Белого дома Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Агентство Reuters передаёт, что американский дипломат планирует прибыть в Россию именно для этой цели. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил проведение встречи, сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что вместе с Уиткоффом в переговорах примет участие Джаред Кушнер, зять президента США. Во время беседы стороны рассмотрят дальнейшие шаги по разрешению ситуации вокруг Украины, включая обеспечение гарантий безопасности Киеву и предложение конкретных проектов завершения конфликта.

Предыдущая встреча между Уиткоффом, Кушнером и российским лидером состоялась в декабре прошлого года. Тогда был представлен проект мирного урегулирования от администрации США, однако достигнуть консенсуса не удалось. Согласно заявлению Путина, американцы предложили разделить оригинальный документ на четыре части и рассмотреть каждую отдельную группу мер индивидуально.

После первой попытки в декабре последовала другая встреча в Берлине, на которой американские и украинские дипломаты выработали позицию, которую позже передали России через председателя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Завершились события встречей лидеров США и Украины в декабре. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что было достигнуто согласие почти по всем вопросам, кроме отдельных аспектов, требующих дополнительного согласования. Вскоре после этого разговора российское руководство заявило о намерении пересмотреть свою стратегию на дальнейших переговорах.