ЕС может возобновить импорт газа из РФ

В Минэнерго РФ допустили, что Евросоюз на фоне ухудшения политических отношений с США, в том числе, из-за притязаний президента Трампа на Гренландию, может вернуться к вопросу о возобновлении экспорта газа из России по традиционным маршрутам.

– Теоретически это возможно, так как в связи с необычайно холодной зимой в Европе потребители активно забирают газ из хранилищ, уровень заполняемости которых на этой неделе упал до 49%, оказавшись ниже среднего значения этого показателя за пять лет, а цена газа на бирже TTF приблизилась к $450 за тыс. куб. м., – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, что достаточно масштабные газовые кризисы в Европе случились в 2009 года, 2017–2018-х, а также в начале 2022-го, когда цены из-за отказа Германии вводить в эксплуатацию Северный поток-2 взлетели до $4000 за тыс. куб. м.

На данный момент поставки энергоносителей в Евросоюз во многом зависят от США, отношения с которыми в последний год складываются непросто, а также от Норвегии. Недавно начались поставки из Азербайджана в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод.

– Для возвращения к экспорту российского СПГ и увеличения объемов закупок трубопроводного газа у ЕС есть объективные причины. Однако резкие изменения энергетической политики в ближайшее время мы считаем маловероятными, так как Белый дом едва ли отменит заключенную в 2025 году с ЕС сделку по энергоресурсам на $750 млрд. Энергетическая зависимость Европы от американского газа выгодна США. В то же время европейский рынок газа становится для России все менее значимым, так как политика в этом регионе преобладает над экономикой. В ближайшее время мы не ожидаем, что ЕС попросит Россию возобновить экспорт газа либо отменит решение об отказе от российского СПГ до конца 2026 года. В случае продолжения роста цен на газ в первом квартале не исключено, что полный отказ от российского СПГ может быть сдвинут на более поздние сроки, – резюмирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.