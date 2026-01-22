Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 11 832,4297 руб/1 г золота и 238,5000/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 832,4297 руб.
  • 1 грамм серебра - 238,5000 руб.
  • 1 грамм платины - 5 981,2598 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 652,9199 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 155,4105 р. (1,33%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7900 р. (2,49%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,2400 р. (0,95%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 116,5802 р. (2,57%).

