США хотят получить участок Гренландии для военных баз — The New York Times

Газета The New York Times получила информацию о переговорах между США и Данией относительно передачи небольшого участка территории Гренландии под контроль Соединенных Штатов. По данным издания, Вашингтон планирует разместить на острове американские военные объекты, передаёт РБК.

Три чиновника, осведомленных о текущих дискуссиях, сообщили газете, что представители НАТО рассматривают вариант, согласно которому Дания передаст небольшую территорию острова под юрисдикцию США. Предполагается, что американская сторона сможет строить на переданном участке военные базы. Источники газеты отметили, что инициатором этого компромисса выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сравнивая подобную ситуацию с британскими объектами на Кипре.

Эти подробности появились спустя неделю после пресс-конференции Дональда Трампа, где он публично подтвердил наличие предложений по приобретению прав на использование территорий Гренландии и отказался от планов введения торговых пошлин в отношении восьми европейских стран, выступавших против интеграции Гренландии в состав США. Ранее сообщалось, что власти Евросоюза заблокировали заключение торгового соглашения с США именно из-за угрозы захвата Гренландии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские лидеры готовы рассмотреть предложение о передаче Гренландии Соединённым Штатам Америки, чтобы сохранить лояльность американской стороны и обеспечить себе политическую защиту.