Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

Путин раскритиковал политику Дании в отношении Гренландии

Владимир Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии, отметив, что исторически Дания относилась к этому региону как к колонии, используя жёсткие меры управления. Такое мнение президент выразил на заседании Совета Безопасности, сообщает газета "Ведомости".

«Сейчас, конечно, это никого особо не волнует, однако стоит помнить этот исторический аспект», — пояснил глава государства.

При этом Путин отдельно подчеркнул, что планы США по покупке Гренландии Россию непосредственно не касаются.

Читайте также:

США договорились с Европой о контроле над Гренландией
22 января 2026
США хотят получить участок Гренландии для военных баз — The New York Times
22 января 2026

Напомним, что американский президент Дональд Трамп активно продвигает идею приобретения Гренландии, заявляя о важности включения её в состав США. На прошедшем недавно саммите Всемирного экономического форума в Давосе Трамп предложил начать переговорный процесс по передаче острова под юрисдикцию США. Он объяснил, что приобретение Гренландии станет важным вкладом в укрепление общей безопасности Североатлантического альянса, подчеркнув важность развертывания американской системы противоракетной обороны «Золотой Купол» на острове.

Газета The New York Times сообщила о переговорах между США и Данией относительно передачи небольшого участка территории Гренландии под контроль Соединенных Штатов. По данным издания, Вашингтон планирует разместить на острове американские военные базы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продажа Гренландии. США готовы купить остров":
Все материалы сюжета (11)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
В России расконсервируют старые самолеты
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес