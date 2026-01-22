Путин раскритиковал политику Дании в отношении Гренландии

Владимир Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии, отметив, что исторически Дания относилась к этому региону как к колонии, используя жёсткие меры управления. Такое мнение президент выразил на заседании Совета Безопасности, сообщает газета "Ведомости".

«Сейчас, конечно, это никого особо не волнует, однако стоит помнить этот исторический аспект», — пояснил глава государства.

При этом Путин отдельно подчеркнул, что планы США по покупке Гренландии Россию непосредственно не касаются.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп активно продвигает идею приобретения Гренландии, заявляя о важности включения её в состав США. На прошедшем недавно саммите Всемирного экономического форума в Давосе Трамп предложил начать переговорный процесс по передаче острова под юрисдикцию США. Он объяснил, что приобретение Гренландии станет важным вкладом в укрепление общей безопасности Североатлантического альянса, подчеркнув важность развертывания американской системы противоракетной обороны «Золотой Купол» на острове.

Газета The New York Times сообщила о переговорах между США и Данией относительно передачи небольшого участка территории Гренландии под контроль Соединенных Штатов. По данным издания, Вашингтон планирует разместить на острове американские военные базы.