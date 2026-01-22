США договорились с Европой о контроле над Гренландией

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене пошлин против ряда европейских государств, одновременно заявив о достижении договоренности относительно контроля над Гренландией. Ранее глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 10%, начиная с 1 февраля, а с 1 июня повысить их до 25%, передаёт РБК.

Однако теперь Трамп сообщил, что переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте привели к формированию основы для долгосрочного соглашения касательно Гренландии и Арктики. Согласно заявлению, опубликованному Трампом в социальной сети Truth Social, президент решил отказаться от введения тарифов, если Европа позволит американским властям установить контроль над территорией острова.

Ранее сообщалось, что восемь европейских стран — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — выступали против идеи присоединения Гренландии к территории Соединенных Штатов. Эти государства являются членами ЕС и участвуют в диалоге по вопросам международной торговли.

Примечательно, что незадолго до решения Трампа Европарламент приостановил процесс одобрения торгового договора с США, сославшись на угрозу аннексии Гренландии американскими властями. После объявления о достигнутых договоренностях

Трамп уточнил, что предлагаемое соглашение носит постоянный характер и обеспечит взаимовыгодные условия для всех сторон.