Новости

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета

США договорились с Европой о контроле над Гренландией

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене пошлин против ряда европейских государств, одновременно заявив о достижении договоренности относительно контроля над Гренландией. Ранее глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 10%, начиная с 1 февраля, а с 1 июня повысить их до 25%, передаёт РБК.

Однако теперь Трамп сообщил, что переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте привели к формированию основы для долгосрочного соглашения касательно Гренландии и Арктики. Согласно заявлению, опубликованному Трампом в социальной сети Truth Social, президент решил отказаться от введения тарифов, если Европа позволит американским властям установить контроль над территорией острова.

Читайте также:

Путин раскритиковал политику Дании в отношении Гренландии
22 января 2026
США хотят получить участок Гренландии для военных баз — The New York Times
22 января 2026

Ранее сообщалось, что восемь европейских стран — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — выступали против идеи присоединения Гренландии к территории Соединенных Штатов. Эти государства являются членами ЕС и участвуют в диалоге по вопросам международной торговли.

Примечательно, что незадолго до решения Трампа Европарламент приостановил процесс одобрения торгового договора с США, сославшись на угрозу аннексии Гренландии американскими властями. После объявления о достигнутых договоренностях

Трамп уточнил, что предлагаемое соглашение носит постоянный характер и обеспечит взаимовыгодные условия для всех сторон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продажа Гренландии. США готовы купить остров":
Все материалы сюжета (11)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
В России расконсервируют старые самолеты
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес