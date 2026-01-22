Путин заявил о возобновлении штрафов для застройщиков за срыв сроков сдачи квартир

Глава государства Владимир Путин подтвердил возобновление действия механизма штрафных санкций в отношении застройщиков, которые не соблюдают сроки передачи квартир покупателям. Президент отметил, что мораторий на такие штрафы, о котором ранее договаривались, был отменен с 1 января текущего года. Это позволит гражданам компенсировать издержки в случае задержек со стороны строительных компаний.

«С 1 января текущего года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. То есть, если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки», – заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Он подчеркнул, что ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя, и указал на важность системной работы с застройщиками на всех уровнях власти.

Напомним, что в июне 2025 года 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой. Это максимальный показатель с марта 2019 года, когда доля достроенных домов с сорванными сроками завершения строительства составляла 56,1%. Для сравнения: год назад доля сданных со срывами первоначальных сроков новостроек была 32,9%.