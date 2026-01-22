Путин предложил продлить часы работы детсадов и ясельных групп

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания условий для быстрого возвращения женщин на работу после рождения детей. Он отметил, что ключевую роль в этом играет доступность ясельных групп и возможность продления времени пребывания ребёнка в детском саду. По словам главы государства, этот вопрос является одним из наиболее часто звучащих в обращениях граждан.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», – сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он добавил, что решение этой задачи в значительной степени относится к обязанностям регионов и муниципалитетов.

Президент подчеркнул, что вопросы демографии являются общенациональной задачей. При этом организация работы дошкольных учреждений, по его словам, не требует огромных вложений со стороны государства, но нуждается во внимательном отношении.

На ежегодной итоговой встрече 2025 года Путин подчеркнул необходимость популяризации идеи создания семьи. «Необходимо, чтобы рождение детей стало модным в России. Важно настроить молодых людей создавать семьи как можно раньше», – заявил президент. Он подчеркнул, что «материальная составляющая важна, но еще важнее состояние души».