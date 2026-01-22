Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Шохин советует мягко разогреть остывающую экономику России
Член Общественной палаты предложил ввести госпошлину за каждую пересдачу экзамена на водительские права

Член комиссии Общественной палаты по безопасности, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак предложил ввести обязательную государственную пошлину за каждую пересдачу экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом пишет газета «Ведомости».

По его мнению, это заставит будущих водителей готовиться более качественно, а государство получит дополнительный доход. Данная инициатива была озвучена в ходе дискуссии о совершенствовании подготовки водителей.

«Какая разница, сколько он будет сдавать? Давайте предложим такую идею, что пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за сдачу каждого экзамена», – сказал Владимир Коробчак. Он отметил, что действующее правило о полугодовой отсрочке после трех неудачных попыток сдачи серьезно влияет на подготовку водителей для армии и для нужд специальной военной операции.

По словам общественника, наблюдается также нехватка водителей категорий C, D, E для нужд экономики.


