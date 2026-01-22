Член Общественной палаты предложил ввести госпошлину за каждую пересдачу экзамена на водительские права

Член комиссии Общественной палаты по безопасности, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак предложил ввести обязательную государственную пошлину за каждую пересдачу экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом пишет газета «Ведомости».

По его мнению, это заставит будущих водителей готовиться более качественно, а государство получит дополнительный доход. Данная инициатива была озвучена в ходе дискуссии о совершенствовании подготовки водителей.

«Какая разница, сколько он будет сдавать? Давайте предложим такую идею, что пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за сдачу каждого экзамена», – сказал Владимир Коробчак. Он отметил, что действующее правило о полугодовой отсрочке после трех неудачных попыток сдачи серьезно влияет на подготовку водителей для армии и для нужд специальной военной операции.

По словам общественника, наблюдается также нехватка водителей категорий C, D, E для нужд экономики.