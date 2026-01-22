Путин поручил правительству защитить интересы малого бизнеса после обращения владельца пекарни «Машенька»

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по защите интересов малого бизнеса в связи со снижением порога выручки для уплаты налога на добавленную стоимость, вступившим в силу в 2026 году. Данное обращение глава государства сделал на совещании, связав его с жалобой предпринимателя во время «Прямой линии» в декабре прошлого года, пишет бизнес-издание РБК.

«В данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень», – предупредил тогда владелец подмосковной пекарни «Машенька». Он рассказал, что после налоговых изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, что усложнило работу по сравнению с ранее удобной патентной системой.

Президент подчеркнул, что бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. На совещании он обратился к министрам с требованием представить позицию правительства. «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее», – заявил Владимир Путин.

Ранее владелец пекарни Дмитрий Максимов объявил, что к апрелю-маю бизнес может закрыться. Обращение к президенту удвоило поток посетителей перед Новым годом и помогло бизнесу «пройти хорошо» в первой половине января. Средний чек и количество клиентов были на очень хорошем уровне, однако это не решает проблему, сообщил он.