Путин предложил направить замороженные активы РФ на восстановление зоны СВО: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп отказался от пошлин на товары европейских стран, Путин предложил направить замороженные активы РФ на восстановление территорий в зоне СВО, акции российских золотодобытчиков растут на фоне рекордных цен на золото, а в Иркутской области полностью замерзло озеро Байкал. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Отмена пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил пошлины в 10% против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к Америке, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте. «На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона», – пояснил Трамп, не раскрыв подробности договоренностей.

Активы на восстановление

Глава РФ Владимир Путин заявил, что средства из замороженных в США активов можно было бы использовать после заключения мирного договора между Россией и Украиной. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – сказал Путин.

«Золотые» акции

Акции российских золотодобывающих компаний демонстрируют рост на Московской бирже. Динамика зафиксирована на фоне исторических максимумов стоимости золота. Например, накануне акции «Селигдара» росли на 6,44%, до 53,38 рубля за бумагу, бумаги «Полюса» ускорили рост до 2 710,4 рубля за бумагу – 2,32%.

Байкал замерз

Синоптики заявили о ледоставе на озере Байкал, которое располагается в Бурятии и Иркутской области. Водоем, долго сопротивлявшийся морозам, полностью покрылся льдом на фоне пониженных температур. Толщина льда на отдельных гидрологических постах в северной и средней частях водоема составляет 25–58 см, в южной, местами по средней части озера – тонкий лед.

Ценовая разница новостроек

Аналитики зафиксировали, что в январе 2026 года средняя цена квадратного метра в готовых новостройках от девелоперов по всем изученным локациям по России составила 190,7 тыс. рублей, тогда как в новой «вторичке» от инвесторов – 180,5 тыс. рублей. Таким образом, готовые новостройки в среднем оказались дороже на 6%. В Иркутске разрыв больше – средняя цена квадратного метра от застройщика составила 164,8 тыс. рублей, что на 10% дешевле предложений от инвесторов – 183,4 тыс. рублей.