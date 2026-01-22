Темпы инфляции в России замедлились до 0,45% за неделю с 13 по 19 января

После резкого скачка в первые дни января темпы роста цен в России замедлились. По данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция за неделю с 13 по 19 января составила 0,45%, тогда как за предыдущий, более длинный период с 1 по 12 января показатель достигал 1,26%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Совокупный прирост потребительских цен с начала года составил 1,72%.

«Темпы роста цен на неделе с 13 по 19 января замедлились до 0,45% после 1,26% за предыдущий период», – сообщает Росстат. При этом годовая инфляция, по информации Министерства экономического развития, на 19 января ускорилась до 6,47% после 6,26% неделей ранее.

В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,56%, при этом плодоовощная продукция подорожала на 2,7%. Наиболее заметно выросли цены на огурцы (6%), помидоры (3,3%), картофель и морковь (по 2,6%). При этом подешевели кефир, рис, баранина, мясо кур и некоторые другие продукты.

Ранее эксперты объясняли ускорение инфляции повышением НДС с 20 до 22%, а также традиционной январской индексации тарифов. «Нынешний скачок цен был ожидаем и вряд ли повлияет на решение по ставке, однако ЦБ, вероятно, захочет убедиться, что «вторичные эффекты» от повышения НДС не закрепляются в динамике цен», – прокомментировал эксперт «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.