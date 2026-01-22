Иркутяне пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в морозы

Жители Иркутска пожаловались на перебои в работе общественного транспорта, которые возникли в морозы. Люди отмечают, что на остановках иногда приходится стоять больше часа, что очень трудно делать при температуре ниже -30 градусов. Соответствующие сообщения появились в тг-канале губернатора Игоря Кобзева и тематических группах.

«Игорь Иванович, почему не работает общественный транспорт? Все – МЧС, полиция, энергетики – были выведены в усиленный режим. А общественного транспорта как не было, так и нет», – сообщила Есения Ульянова, пояснив, что особо долго приходится ждать трамваи №4 и №1, а также автобусы №№80, 90, 480.

«Что с транспортом? Трамваи ходят как попало! Утром в 7 часов утра не уехать на работу, стоим по 40 минут. Опоздание на работе, штраф. На линии две единицы ходят по маршруту, не доехать до студгородка! Высаживают из вагонов на рынке! Неужели нельзя почистить трамвайные пути! Или что-то еще предпринять. Пустите автобус по маршруту №1 трамвая. Почему люди должны мерзнуть и опаздывать на работу, платить штраф, если опоздали», – сообщила Елена.

Пользователь Ольга отметила, что транспорт работает с перебоями не только в морозы, но и в другие периоды. «Изматывает ожидание на остановках по 30-40 минут, трамваи в час пик все [едут] в парк/на обед/до рынка…. Транспорт битком. Автобусы также», – подчеркнула она.

Аналогичные проблемы отмечаются и в других городах Приангарья, например, в Усолье-Сибирском и Ангарске.

Комментаторам ответил минтранс Иркутской области, пообещавший разобраться в ситуации.