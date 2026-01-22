ОМС и инвестиции в драгметаллы: разбираемся в «золотых» инструментах

В поисках надежных способов сохранить и приумножить капитал многие обращают внимание на драгоценные металлы. Два популярных инструмента — обезличенный металлический счет (ОМС) и прямые инвестиции в металл — часто вызывают вопросы: в чем разница, каковы плюсы и минусы, стоит ли вкладываться? Примсоцбанк поможет разобраться.

Что такое ОМС и как он работает

Обезличенный металлический счет (ОМС) — это банковский счет, на котором учитываются не деньги, а количество драгоценного металла в граммах. При этом вы не получаете физический слиток: металл остается у банка, а вы владеете правом на определенную массу.

Как это устроено:

вы открываете счет и покупаете металл по текущему курсу банка;

баланс счета отражается в граммах (например, 10 г золота);

стоимость актива меняется в зависимости от рыночной цены металла;

при закрытии счета банк выплачивает вам деньги за металл по актуальному курсу.

«ОМС — это идеальный инструмент для новичков на рынке драгметаллов. Во‑первых, он устраняет барьер входа: не нужно покупать слитки, платить за их хранение и сертификацию. Во‑вторых, позволяет применять стратегию «усреднения стоимости» — регулярно докупать золото небольшими суммами, снижая влияние краткосрочных колебаний цен. В‑третьих, дает ликвидность: продать металл можно в любой момент через приложение. Рекомендую рассматривать ОМС как часть диверсифицированного портфеля, особенно в условиях высокой инфляции», — комментирует Пыжов Андрей Сергеевич, начальник Управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Прямые инвестиции в драгметаллы

Альтернатива ОМС — покупка физического металла: слитков или инвестиционных монет. Здесь вы получаете реальный актив на руки, который можно хранить дома или в банковской ячейке.

Ключевые особенности:

Слитки — стандартные формы с пробой 999,9, сертификатом и серийным номером. Продаются в банках и специализированных магазинах.

Инвестиционные монеты — выпускаются центробанками, имеют номинал, но ценятся за содержание металла.

Хранение — требует затрат (сейф, аренда ячейки) и мер безопасности.

Ликвидность — продать физический металл можно через банки, ломбарды или частных покупателей, но цена может отличаться от биржевой.

«Драгметаллы — это не спекулятивный актив, а средство долгосрочного сохранения капитала, — поясняет Андрей Сергеевич — Их ключевая роль — защита от инфляции и геополитической нестабильности».

Как начать инвестировать?

Определите цель и срок. Хотите сохранить капитал на 10 лет? ОМС подойдет лучше всего. Нужен физический актив «на всякий случай»? Выбирайте слитки или монеты. Выберите металл. Золото — самый ликвидный и стабильный. Серебро — дешевле, но волатильнее. Начните с малого. Даже 5–10 г золота помогут понять механизм без больших рисков.

Драгметаллы могут стать «страховкой» для вашего капитала. ОМС удобен для новичков и долгосрочных вложений, а физический металл дает больше контроля, но требует дополнительных затрат. Главное правило: не вкладывайте все в один актив. Драгметаллы должны дополнять ваш инвестиционный портфель, а не заменять его.

Ознакомиться с инвестиционными продуктами Примсоцбанка можно на официальном сайте или по телефону Единой справочной службы: 8 800 350‑42‑02. Звонок бесплатный. Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.