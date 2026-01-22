Жители Иркутской области продают квартиры по приказу мошенников

Накануне в пресс-центре газеты «Областная» состоялся круглый стол на тему «Эффект Долиной: защита имущественных прав граждан в современных реалиях». В рамках встречи правоохранители рассказали, что все чаще в регионе аферисты убеждают жителей Иркутской области продать недвижимость.

«В 2025 году жители Иркутской области перевели на счета телефонных мошенников 2,3 млрд рублей. Но если раньше злоумышленники выманивали сбережения со счетов, то теперь они заставляют жертв продавать недвижимость, – рассказал подполковник полиции, заместитель начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, и мошенничеств общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Иркутской области Анатолий Домашенко.

Спикер пояснил, сейчас в производстве находится уже шесть уголовных дел, где потерпевшие под влиянием телефонных аферистов продали свои квартиры. Схемы ежегодно усложняются, треть всех преступлений совершаются дистанционно.

«Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или силовых ведомств, убеждают людей, обычно пенсионеров, что их деньги в опасности. Чтобы "сохранить сбережения", нужно срочно продать недвижимость и перевести вырученные средства на "безопасный" счет. Преступники дистанционно организуют весь процесс: находят через объявления риелторов, курируют сделку, пока деньги не поступят к ним», – пояснил Домашенко.

Ключевой признак мошеннической сделки – сильно заниженная стоимость жилья, а продавец ссылается на чрезвычайную срочность.

Правоохранители сотрудничают с финансовыми организациями, которые информируют о подозрительных операциях, налажена работа с таксопарками: водители сообщают о подозрительных поездках, когда у пожилых людей забирают ценные посылки или пакеты с деньгами под предлогом «передачи родственникам». Благодаря такой бдительности, например, в Ангарске удалось предотвратить перевод 230 тысяч рублей. Всего с начала года предотвращено 12 подобных фактов на сумму около 5 млн рублей.