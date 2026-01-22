Путин допустил возможность использования замороженных активов для восстановления территорий Украины

Президент России Владимир Путин допустил возможность использования части замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине. По его словам, такая мера может быть реализована после заключения мирного договора между Россией и Украиной. В настоящее время Москва обсуждает эту инициативу с Вашингтоном, сообщает РБК.

«Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Эта возможность также обсуждается с представителями администрации США», — заявил Путин на совещании с членами Совета Безопасности.

Кроме того, российский лидер сообщил, что Москва готова передать «Совету мира», в который США пригласили Россию, один миллиард долларов из замороженных активов. Однако решение о вступлении в этот совет пока не принято.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По данным Bloomberg, обновлённая версия этого документа, впервые представленная в ноябре 2025 года, была передана Путину перед визитом спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который прибудет в Москву 22 января.



На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Путин готов к урегулированию конфликта с Украиной и «хочет заключить сделку». Ранее Трамп также отмечал, что Россия намерена помогать в восстановлении Украины, в том числе поставляя энергию «по низким ценам».