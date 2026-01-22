Новости

Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация

На территории популярного курорта «Аршан» в Бурятии планируется масштабный проект по развитию и реновации. Об этом сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ).

Фото с сайта «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики»

Компания «Курорт Аршан», получившая статус резидента территории опережающего развития «Бурятия», намерена построить четырехэтажный отель на 10 тыс. квадратных метров и 20 коттеджей в парковой зоне. Согласно соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

«Нашей задачей является сохранение и развитие уже сложившейся системы санаторно-курортного лечения в регионе. В рамках проекта будет создан всесезонный загородный курорт с расширенной рекреационной инфраструктурой», – рассказал генеральный директор ООО «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев.

Он отметил, что гости смогут воспользоваться лечебно-оздоровительными услугами, включая физиопроцедуры, спелео- и ароматерапию.

Помимо отеля и коттеджей, на территории курорта запланировано строительство летнего бассейна, спортивных площадок и бань с подогреваемым чаном. Новый гостиничный комплекс, рассчитанный на одновременное проживание порядка 240 человек, планируется ввести в эксплуатацию и принять первых посетителей в 2029 году. В компании подчеркнули, что особый режим ТОР поможет оптимизировать затраты и сосредоточиться на создании качественной туристической инфраструктуры.


