Бизнес без гарантий? Почему банки отказывают компаниям и что будет с рынком

Экономическая нестабильность осложнила доступ бизнеса к банковским гарантиям. Требования к компаниям становятся жестче, однако массового сжатия рынка ждать не стоит, считают эксперты. Они рассказали SIA.RU, почему растёт число отказов и что ждет предпринимателей дальше.

Риски растут

Многие российские банки стали чаще отказывать предпринимателям в выдаче банковских гарантий. Это вызывает беспокойство среди представителей малого и среднего бизнеса.

Сами финансовые организации признаются, что причины ясны: изменения в макроэкономической ситуации, ужесточение подходов к оценке рисков отдельными банками, пересмотр лимитов кредитования и особое внимание к финансовому положению заемщиков на фоне волатильной рыночной обстановки. Добавляет проблем и традиционное замедление активности в начале года, которое характерно как для банков, так и для бизнеса. Дополнительно отмечается сокращение количества заключенных госконтрактов вследствие дефицита бюджетных средств.

Денис Жарков, заместитель директора Дальневосточного банка в Иркутске, поясняет: «Банковские гарантии – это обязательства банка отвечать перед третьей стороной по обязательствам клиента. Если они не исполняются, гарантия превращается в кредит, который клиент должен вернуть. Возможно, некоторые банки столкнулись с трудностями возврата выданных ранее гарантий, что и привело к росту отказов».

Доступность гарантий сохраняется

Впрочем, представители банковского сектора утверждают, что ситуация находится под контролем и работа по этому направлению продолжается в штатном режиме.

Так, Юрий Розенблюм, глава подразделения малого и среднего бизнеса Примсоцбанка в Иркутске, подчеркивает, что банк работает с компаниями как раньше. «Программы выдачи банковских гарантий не сокращаются, лимиты сохраняются, – говорит он. – Более того, в начале года мы традиционно изучаем возможности улучшений наших действующих продуктовых предложений, чтобы сделать их удобнее и доступнее для представителей малого и среднего бизнеса. В 4 квартале 2025 года мы выдали рекордное количество банковских гарантий за последние годы – это свидетельствует о стабильном спросе и нашей готовности поддерживать клиентов даже в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры».

Представитель Дальневосточного банка также подтверждает, что процесс рассмотрения заявок идет своим чередом: «Финансовое положение каждого заявителя проверяется тщательно, но гарантии выдаются, – отмечает Денис Жарков. – Например, буквально на прошлой неделе одобрили заявку клиента из сферы коммунальных услуг на получение отсрочки платежа поставщику угля. Гарантии в рамках закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ предоставляются отдельно по упрощенной процедуре».

Сжатия рынка не будет

Что касается прогнозов, то банкиры уверены: гарантии по-прежнему останутся важным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса.

«Возможно, решения будут более избирательными, – говорит Юрий Розенблюм. – Однако компании с прозрачной финансовой моделью, чёткими контрактными обязательствами и умеренной долговой нагрузкой по-прежнему смогут получать гарантии. Существенного «сжатия» рынка мы не прогнозируем».

Денис Жарков добавляет, что банки могут чаще запрашивать дополнительные формы залога по банковским гарантиям и повышать комиссии, перекладывая потенциальные риски на клиентов.

«Чаще всего необходимость в банковских гарантиях возникает при заключении подрядных договоров, особенно в строительстве. Например, когда заказчику необходим аванс для старта работ, но одновременно заказчик требует обеспечение в виде банковской гарантии своевременного завершения проекта. Таким образом, выдачи гарантий со стороны банков зависят от состояния отрасли, в которой работает клиент, себестоимости выполняемых работ и своевременности расчетов по ним», – отмечает Денис Жарков.

Альтернатива есть

Что делать, если получение банковской гарантии стало по разным причинам проблематичным? Эксперты советуют обратить внимание на альтернативные варианты:

Комбинированные решения с привлечением кредитных линий.

Обеспечение обязательств посредством залогов или депозитных вкладов.

Выполнение контрактов поэтапно с понижением объема необходимой гарантии.

Привлечение ресурсов региональных и федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Юрий Розенблюм подчёркивает, что банк стремится учитывать особенности каждой компании: «Наша задача – помочь бизнесу выполнять контрактные обязательства и не сбавлять темпы развития. Для этого мы подбираем наиболее подходящие финансовые инструменты, исходя из конкретных задач и обстоятельств».

По словам Дениса Жаркова, особое значение имеет маржинальность контрактов, по которым оформляется банковская гарантия. «Сейчас это один из самых дешёвых способов привлечения аванса от заказчиков, – поясняет он. – Учитывая прогнозы по дальнейшему снижению ключевой ставки, мы можем предложить бизнесу целый спектр альтернативных решений: кредитование на выполнение контрактов, факторинг (уступку) задолженности по уже выполненным услугам, а также кредитные продукты на приобретение основных средств необходимых для работ. Ставка по данным продуктам устанавливается плавающая и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ».