Новости

Туризм 2026, последние новости
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
Все материалы сюжета

Расход топлива вырос в 1,5 раза на теплоисточниках в Иркутской области из-за морозов

Читайте также:

Иркутяне пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в морозы
22 января 2026
Китайский дальнобойщик чуть не замерз на дороге в Иркутской области
21 января 2026

Сильные и продолжительные морозы до -55 градусов пришли в Иркутскую область. Из-за них существенно вырос расход топлива на теплоисточниках.

«Расход топлива на теплоисточниках в Прибайкалье из-за морозов вырос в 1,5 раза и сейчас составляет 70 тысяч тонн угля в сутки. Температура воды, которая, например, поступает из системы Ново-Иркутской ТЭЦ составляет около 140 градусов», – сообщается в тг-канале ИЭСК.

Это позволяет сохранять в помещениях оптимальную температуру: тепло наблюдается как внутри соцучреждений, например, школ и больниц, так и жилых домов.

«В отдельных жилых помещениях не просто тепло, а очень тепло, и люди с благодарностью отзываются, говорят, даже вынуждены и с удовольствием проветриваем помещения», – рассказал «Вести-Иркутск» гендиректор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.

По данным синоптиков, на этой неделе морозы начнут потихоньку отступать – ожидается повышение температурных показателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес