Расход топлива вырос в 1,5 раза на теплоисточниках в Иркутской области из-за морозов

Сильные и продолжительные морозы до -55 градусов пришли в Иркутскую область. Из-за них существенно вырос расход топлива на теплоисточниках.

«Расход топлива на теплоисточниках в Прибайкалье из-за морозов вырос в 1,5 раза и сейчас составляет 70 тысяч тонн угля в сутки. Температура воды, которая, например, поступает из системы Ново-Иркутской ТЭЦ составляет около 140 градусов», – сообщается в тг-канале ИЭСК.

Это позволяет сохранять в помещениях оптимальную температуру: тепло наблюдается как внутри соцучреждений, например, школ и больниц, так и жилых домов.

«В отдельных жилых помещениях не просто тепло, а очень тепло, и люди с благодарностью отзываются, говорят, даже вынуждены и с удовольствием проветриваем помещения», – рассказал «Вести-Иркутск» гендиректор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.

По данным синоптиков, на этой неделе морозы начнут потихоньку отступать – ожидается повышение температурных показателей.