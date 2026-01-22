Объем наличных в обращении вновь вырастет

Центральный банк Российской Федерации прогнозирует значительное увеличение объема наличных денег в обращении в период с 2026 по 2030 годы. В базовом сценарии регулятор ожидает роста показателя на 22%, до 24 трлн рублей, а в рисковом варианте – на 35%, до 26,6 трлн рублей. Согласно документу «Основные направления развития наличного денежного обращения», доля наличных платежей перестанет активно снижаться и стабилизируется около 10%. Об этом пишет газета «Известия».

«Доля наличных платежей перестанет активно снижаться и в ближайшие годы стабилизируется около 10%, ожидают в Банке России. Для сравнения: с 2021 по 2025 год она упала с 25,7 до 12,2%», – отмечается в материалах регулятора.

Наличные по-прежнему остаются востребованными у населения. По данным некоторых крупных банков, около 45% россиян используют их при оплате покупок, а по сумме операций в банкоматах на снятие наличных приходится более половины оборота.

Напомним, что по итогам 2025 года российские банки столкнулись с серьезным оттоком ликвидности, вызванным ростом объемов наличных денег в обращении. Общие потери финансового сектора составили около 1 трлн рублей, что заметно превышает показатели предыдущих периодов.