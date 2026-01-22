Факультетская стоматологическая клиника загорелась в Иркутске: эвакуированы 74 человека

Пожар произошел сегодня в центре столицы Приангарья. Пламя охватило здание Факультетской стоматологической клиники Иркутского государственного медицинского университета на улице Лапина, 4.

«В административном здании на улице Лапина произошла сработка системы пожарной сигнализации. К месту были направлены 27 огнеборцев, семь единиц техники. На момент прибытия первого подразделения из кабинета на третьем этаже шел дым. Проводилась эвакуация», – прокомментировали в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, из здания были выведены 74 человека. Пожар ликвидировали на площади семь квадратных метров. Причина инцидента устанавливается.

На месте работают городские спасатели, которые при помощи тепловизора проводят обследование межэтажных перекрытий. Проведено вскрытие 25 квадратных метров.