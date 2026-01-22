Почему две трети российских заводов игнорируют требования экологического контроля?

Федеральный проект «Чистый воздух» столкнулся с новыми сложностями исполнения: к установленному сроку — 31 декабря 2025 года — системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ (САКВ) внедрили менее трети крупных промышленных предприятий, обязанных это сделать. Эксперты отмечают технологическую сложность и дороговизну таких систем (установка обходится значительно дороже штрафов за их отсутствие), а также отсутствие господдержки модернизации источников выбросов в случае, если оснащение САКВ невозможно.

31 декабря 2025 года завершился нормативно установленный срок, к которому промышленные объекты первой и второй категорий негативного воздействия на окружающую среду, включенные в федеральный проект «Чистый воздух», должны были быть оснащены системами автоматического контроля за выбросами загрязняющих веществ. Речь идет о 210 объектах в 12 наиболее грязных с точки зрения экологии городах РФ (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита).

По обнародованным Росприроднадзором данным, организации, эксплуатирующие 70% таких квотируемых объектов, свои обязательства к назначенному сроку не выполнили.

Со ссылкой на руководителя ведомства Светлану Радионову сообщается, что в основном речь идет о крупных промышленных и металлургических предприятиях — так, алюминиевые заводы «Русала» в Братске, Красноярске и Новокузнецке пока не ввели ни одной системы контроля выбросов. Поясним, что невыполнение требований по установке САКВ грозит должностным лицам предприятий штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Ранее федпроект «Чистый воздух» неоднократно критиковали за постоянный сдвиг сроков, неполноту данных о ходе мероприятий и несовершенство регулирования. Замдиректора группы операционных рисков и устойчивого развития компании Kept Андрей Макаров в числе мешающих развитию проекта проблем называет дороговизну систем контроля выбросов и высокие эксплуатационные затраты. К тому же, по его словам, не все источники выбросов возможно оснастить САКВ. По мнению эксперта, активизировать внедрение систем могло бы приоритетное внедрение отечественного оборудования и льготное финансирование модернизации источников выбросов в случае, если установка САКВ не представляется возможной.

Гендиректор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина отмечает, что штрафы за неустановку САКВ и срыв сроков несоразмерны стоимости внедрения такого оборудования. Оснащение источника выбросов системой под ключ стоит 30–50 млн руб., так что «административная ответственность не создает экономического принуждения», а учитывая технические и организационные проблемы при установке систем, предприятия предпочитают заплатить штраф.

В целом, по словам Ирины Деминой, ситуация с САКВ отражает проблему «системных недоделок» в экологическом регулировании.

Так, для значимой доли объектов первой категории негативного воздействия до сих пор не урегулирован вопрос с комплексными экологическими разрешениями. Кроме того, в очередной раз продлены сроки эксплуатации «старых» объектов размещения отходов. «В итоге у надзора — ограниченные рычаги принуждения, а у бизнеса — дефицит ресурсов и мотивации вкладываться в экологию»,— говорит эксперт.

Анна Королева