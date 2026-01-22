ИНК вошла в тройку лидеров отрасли по сохранению биоразнообразия

Иркутская нефтяная компания (ИНК) укрепила свои позиции в ежегодном рейтинге российского природоохранного фонда «Природа и люди», оценивающем вовлеченность добывающих компаний в сохранение биоразнообразия.

По итогам 2025 года ИНК вошла в категорию компаний с высоким уровнем вовлеченности, заняв 7-е место среди 60 участников рейтинга. В своей отрасли, представленной 20 компаниями, ИНК вошла в тройку лидеров наряду с ПАО «Татнефть» и АО «Зарубежнефть».

Подходы и практики компании в области сохранения биоразнообразия в 2025 году получили высокую оценку ведущих рейтинговых агентств. Так, «Эксперт РА» повысило ESG-рейтинг АО «ИНК-Капитал» до уровня ESG- A-. Рейтинговое агентство China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd. (CCXGF) также повысило ESG-рейтинг АО «ИНК-Капитал» до уровня А-. Таким образом, «ИНК-Капитал» стала первой российской компанией в отрасли, достигшей наивысшего уровня китайского ESG-рейтинга.

В группе компаний с 2023 года реализуется Программа сохранения биологического разнообразия с конкретным планом мероприятий. Программа была масштабирована в 2025 году на все объекты и участки недр с учетом специфики экологического каркаса и местообитаний.

Реализуя принципы экологической ответственности и устойчивого развития (ESG), компания осуществляет широкий спектр природоохранных инициатив. Среди них – регулярные субботники, зарыбление реки Лены, Братского и Вилюйского водохранилищ, проект по реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии, запущенный в 2024 году.

В рамках программы лесовосстановления ИНК в 2025 году высадила более 1,5 млн саженцев хвойных пород на общей площади 775 га в регионах присутствия — Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).