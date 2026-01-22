Примсоцбанк вошёл в ТОП‑200 лучших работодателей России

Примсоцбанк достиг исторического результата в престижном рейтинге работодателей России от HeadHunter (HH.ru): по итогам 2025 года банк занял 173‑е место в общероссийском ТОП‑200. Это наивысшая позиция за всё время участия финансовой организации в исследовании.

В текущем рейтинге соревновались почти 1 800 компаний из 69 регионов страны. Примсоцбанк вошёл в число лидеров среди крупных организаций с численностью сотрудников от 1 001 до 5 000 человек. Всего в финальный список попали 1 792 работодателя.

Рейтинг формируется на основе нескольких ключевых критериев:

уровень лояльности действующих сотрудников;

популярность компании среди соискателей;

эффективность HR‑процессов;

отзывы бывших работников.

«Попадание на 173‑ю строчку в рейтинге лучших работодателей страны — это значимое стратегическое достижение для нашего банка, — комментирует Светлана Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию. — Результат отражает наши системные инвестиции в развитие команды, корпоративной культуры и социального пакета. Мы гордимся тем, что, оставаясь флагманом Дальнего Востока, становимся заметным и конкурентоспособным работодателем в общероссийском масштабе».

Достижение подчёркивает усилия банка по созданию привлекательных условий труда и подтверждает его репутацию надёжного работодателя на федеральном уровне. В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» открыты актуальные вакансии — ознакомиться с ними можно на официальном сайте Банка.