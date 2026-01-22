Новости

Туризм 2026, последние новости
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
Все материалы сюжета

Примсоцбанк вошёл в ТОП‑200 лучших работодателей России

Примсоцбанк достиг исторического результата в престижном рейтинге работодателей России от HeadHunter (HH.ru): по итогам 2025 года банк занял 173‑е место в общероссийском ТОП‑200. Это наивысшая позиция за всё время участия финансовой организации в исследовании.

В текущем рейтинге соревновались почти 1 800 компаний из 69 регионов страны. Примсоцбанк вошёл в число лидеров среди крупных организаций с численностью сотрудников от 1 001 до 5 000 человек. Всего в финальный список попали 1 792 работодателя.

Рейтинг формируется на основе нескольких ключевых критериев:                                         

  • уровень лояльности действующих сотрудников;
  • популярность компании среди соискателей;
  • эффективность HR‑процессов;
  • отзывы бывших работников.

«Попадание на 173‑ю строчку в рейтинге лучших работодателей страны — это значимое стратегическое достижение для нашего банка, — комментирует Светлана Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию. — Результат отражает наши системные инвестиции в развитие команды, корпоративной культуры и социального пакета. Мы гордимся тем, что, оставаясь флагманом Дальнего Востока, становимся заметным и конкурентоспособным работодателем в общероссийском масштабе».

Достижение подчёркивает усилия банка по созданию привлекательных условий труда и подтверждает его репутацию надёжного работодателя на федеральном уровне. В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» открыты актуальные вакансии — ознакомиться с ними можно на официальном сайте Банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxcqrkH

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»
«Как можно продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?» – Дерипаска о продаже Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес