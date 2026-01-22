ВТБ вновь вошел в число лидеров рейтинга работодателей HeadHunter

Новости

ВТБ снова признан одним из лучших работодателей России, заняв вторую строчку рейтинга работодателей HeadHunter по итогам 2025 года. Банк удерживает эту позицию среди крупнейших компаний всех отраслей второй год подряд.

В рейтинг вошли около 1800 компаний со всей страны, исследование охватывает 41 отрасль бизнеса. На этапе голосования за финалистов было отдано 692 тысячи голосов соискателей со всей страны.

В течение 2025 года ВТБ, следуя своей стратегии, активно нанимал сотрудников и проводил системную работу по развитию бренда работодателя. Для укрепления имиджа ВТБ как одного из самых надежных и привлекательных работодателей банк запустил обновленный карьерный сайт, провел федеральную рекламную кампанию с охватом свыше 50 миллионов человек, кратно увеличил охват аудитории в социальных сетях и значительно расширил партнёрство с ведущими вузами России. Параллельно ВТБ реализовал комплекс результативных мер, направленных на улучшение условий труда сотрудников и их профессиональное и личностное развитие.


