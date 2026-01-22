Новости

Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
38% соискателей в Иркутске не готовы снижать зарплатные ожидания

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному среди экономически активных жителей Иркутска, 38% соискателей не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже желаемого уровня. Еще 17% респондентов допускают компромисс, но не более чем в 5% от первоначальной суммы. Таким образом, большинство иркутян на рынке труда демонстрируют низкую готовность к уступкам по зарплате.

«38% экономически активных иркутян не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 17% согласны на компромисс не более чем в 5%. Таким образом, большинство горожан (55%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение», – сообщают аналитики SuperJob.

Средний процент, на который респонденты в целом готовы снизить свои запросы, составил 9,5%. Наиболее принципиальными оказались соискатели в возрасте от 35 до 45 лет, где доля непреклонных достигает 41%. Мужчины демонстрируют несколько большую гибкость, чем женщины: средний допустимый процент снижения у них составляет 10,2% против 8,8% соответственно.


