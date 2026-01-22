Аэропорт Братска обслужил в 2025 году более 246 тысяч пассажиров

Новости

22 января 2026
Братский аэропорт подвел производственные итоги за прошедший год. С января по декабрь 2025 года воздушная гавань обслужила 246 117 пассажиров, включая более 12 тысяч детей в возрасте до двух лет. Значительную часть пассажиропотока, 31%, составили рейсы в Новосибирск и обратно. Всего за год в аэропорту было выполнено 4 342 взлета и посадки воздушных судов.

«Одним из ярких итогов года стал запуск долгожданного прямого рейса в Сочи, благодаря чему более 4 тысяч жителей Братска и соседних районов смогли насладиться отдыхом на Чёрном море без утомительных пересадок», – рассказал управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко. Он также отметил начало сотрудничества с «Почтой России», самолеты которой теперь совершают техническую остановку в Братске при полетах на Чукотку и Дальний Восток.

Наибольшее число самолетовылетов пришлось на воздушные суда типа Embraer-170, летающие в Иркутск и Новосибирск. Рейсы в областной центр пользовались в полтора раза большим спросом, чем годом ранее. Загрузка регулярных рейсов в течение года была практически стопроцентной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
