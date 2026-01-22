Новости

Шохин советует мягко разогреть остывающую экономику России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Александр Шохин, предложил осторожно стимулировать российский экономический рост путем постепенного смягчения денежно-кредитной политики государства. Выступая в интервью агентству «РИА Новости», он подчеркнул необходимость изменения подхода, направленного на поддержку устойчивого развития экономики страны.

Шохин указал, что политика высоких процентных ставок и сокращения бюджетных расходов привела к затяжному процессу экономического охлаждения. Несмотря на успешную адаптацию бизнеса к сложностям последних лет, он предупредил, что дальнейшее торможение экономики грозит потерей динамики роста. Поэтому уже сейчас важно запускать механизмы стимулирования экономики, сохраняя при этом финансовую устойчивость и макроэкономическое равновесие.

"Мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП.

Оптимальным решением Шохин видит создание условий для ускоренного восстановления частных инвестиций и общего уровня экономической активности, достигнув при этом ежегодного прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне выше 1%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что Россию ждёт период экономической стагнации в ближайшие годы. В своём новом докладе организация оценила перспективы роста экономики следующим образом: в 2026 году — 0,8%, в 2027-м — 1%. Такие показатели ниже июньских прогнозов 2025 года, тогда ожидался ежегодный прирост на уровне 1,2%. Реальные цифры оказались ещё менее оптимистичными: в 2025 году российская экономика выросла всего на 0,9%, значительно уступив предыдущему прогнозу в 1,4%. Напротив, в 2024 году наблюдались гораздо лучшие результаты — рост составлял внушительные 4,3%.


