Трамп рассматривает новую схему владения Гренландией

The Telegraph раскрыла подробности возможного соглашения Дональда Трампа относительно Гренландии. Согласно полученной газете информации, Вашингтон планирует не приобретать весь остров целиком, а установить контроль исключительно над несколькими американскими военными объектами на территории Гренландии, передаёт РБК.

Источники издания пояснили, что предлагаемые договоренности предусматривают наличие независимых американских военных баз на части гренландской земли. Это решение напоминает британский опыт размещения военных объектов на Кипре, где Великобритания сохранила контроль над двумя большими территориями с размещёнными там вооружёнными силами даже после обретения страной независимости в 1960 году.

По сообщению источников, подобная схема позволит американским военным свободно функционировать на территории острова и проводить различные виды операций. Соглашение позволит Вашингтону обеспечивать безопасность, осуществлять разведывательные мероприятия и подготовку личного состава, а также развивать инфраструктуру региона, в частности заниматься добычей редких полезных ископаемых.

Американская сторона заявила, что не намерена прибегать к силовым методам захвата Гренландии. Ранее Дональд Трамп говорил о разработке концепции долгосрочного соглашения с датским правительством, подчеркивая, что оно будет заключено «навсегда». Однако окончательное содержание документа пока остается предметом обсуждения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене пошлин против ряда европейских государств, одновременно заявив о достижении договоренности относительно контроля над Гренландией. Ранее глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 10%, начиная с 1 февраля, а с 1 июня повысить их до 25%.