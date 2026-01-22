Новости

Цены в Иркутской области выросли на 8,5% за 2025 год

В Иркутской области по итогам декабря 2025 года индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с ноябрем. За весь прошедший год рост цен в регионе составил 8,5%, что заметно выше общероссийского показателя инфляции, который за 2025 год достиг 6,6%.

Основной прирост в месячной динамике обеспечили продовольственные товары, цены на которые увеличились на 0,6%.

«На 0,3% выросли потребительские цены в Приангарье в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. За 2025 год рост составил 8,5%», – сообщает Иркутскстат.

Наибольшее подорожание в декабре было зафиксировано среди свежих овощей, особенно капусты и огурцов, а также среди некоторых видов обуви и гаджетов.

В то же время в ряде категорий наблюдалось снижение цен. Подешевели апельсины, груши, бананы, а также путевки в Турцию, Египет и на российское черноморское побережье в связи с низким туристическим сезоном. Стоимость платных услуг в целом за месяц не изменилась.

Напомним, что после резкого скачка в первые дни января темпы роста цен в России замедлились. Инфляция за неделю с 13 по 19 января составила 0,45%, тогда как за предыдущий, более длинный период с 1 по 12 января показатель достигал 1,26%.

Ранее эксперты объясняли ускорение инфляции повышением НДС с 20 до 22%, а также традиционной январской индексации тарифов. «Нынешний скачок цен был ожидаем и вряд ли повлияет на решение по ставке, однако ЦБ, вероятно, захочет убедиться, что «вторичные эффекты» от повышения НДС не закрепляются в динамике цен», – прокомментировал эксперт «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.


