Мошенники начали запугивать россиян фиктивными камеральными налоговыми проверками

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, при которой преступники выдают себя за сотрудников налоговой службы. Как выяснило РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам и заявляют о необходимости срочно пройти камеральную налоговую проверку из-за якобы обнаруженных неучтенных доходов. Для убедительности они используют реальные адреса налоговых инспекций и данные вымышленных сотрудников.

«Мошенники придумали новую схему обмана, по которой убеждают граждан в необходимости провести камеральную налоговую проверку доходов», – сообщает издание. Как отмечает агентство, преступники всеми силами не дают прервать разговор и настаивают на немедленных действиях, запугивая жертву крупными штрафами и возможным арестом банковских счетов.

Под предлогом такой «проверки» мошенники получают доступ к конфиденциальной информации или требуют перевода денег. Схема была раскрыта после того, как аналогичный звонок поступил корреспонденту РИА Новости.