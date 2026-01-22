Азиатско-Тихоокеанский банк открыл офис нового формата в Благовещенске

21 января состоялось официальное открытие офиса нового формата Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в Благовещенске по адресу: ул. Амурская, д. 225. После масштабной реконструкции клиентам стал доступен еще более современный и комфортный формат обслуживания.

Открытие офиса нового формата в столице Амурской области — домашнем регионе банка — закономерный этап в реализации плана по преобразованию филиальной сети АТБ. Отделение полностью соответствует новым стандартам бренда, отличается продуманной эргономикой и чётким функциональным зонированием. В начале июля 2025 года аналогичное отделение открылось в Москве.

Офис оснащён системой управления электронной очередью новейшего образца. В нём установлены современные бесконтактные банкоматы отечественной разработки, которые позволяют клиентам самостоятельно выполнять практически все необходимые финансовые операции.

«Мы продолжаем планомерное обновление нашей региональной сети, и открытие офиса нового формата в Благовещенске — знаковое для нас событие. Мы коренным образом пересмотрели организацию пространства, отказавшись от открытых стоек в пользу более камерной и комфортной обстановки. Это решение нацелено на повышение конфиденциальности и качества обслуживания каждого клиента», — рассказала директор банка по Амурской области Наталья Жарикова.

Универсальный офис на Амурской, 225, предлагает полный спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов. В отделении предусмотрены изолированные переговорные комнаты для обслуживания VIP-гостей и круглосуточная зона с банкоматами.

Режим работы обновленного офиса: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной. Зона банкоматов – круглосуточно.

Узнать подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно на официальном сайте банка или по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-80-80.