АТБ продлевает срок предоставления сервиса «Налоговый и юридический эксперт»

Азиатско-Тихоокеанский банк продлевает срок подключения сервиса «Налоговый и юридический эксперт» до 28 февраля 2026 г. Сервис предназначен для решения задач, связанных с управлением активами и соблюдением действующего законодательства.

Он доступен бесплатно для держателей:

пакета услуг Private;

карты «Статус Light» или пакета услуг «Статус Плюс» при наличии среднемесячных остатков от 15 млн руб. в предыдущем месяце.

Специалисты сервиса «Налоговый и юридический эксперт», разработанного специально для состоятельных клиентов и владельцев капитала, окажут поддержку в любых ситуациях, требующих профессионального подхода (декларирование доходов от зарубежных активов, правовая поддержка при налоговых проверках, оформление наследства или крупного подарка, сопровождение сделок и др.).

Сервис также будет полезен для оптимизации финансовых потоков, учёта операций с ценными бумагами или валютой (до 25 сделок в год), составлении персонального финансового плана, получении доступа к справочно-правовой системе и электронной подписи.

В год каждому клиенту доступно до 24 устных и девяти письменных консультаций в сфере семейных, наследственных, земельных и других правовых вопросов, а также до девяти целевых звонков от юриста.

«Начало года — время для планирования и выстраивания стратегии по всем аспектам, в том числе в отношении подхода к управлению временем и ресурсами. В условиях постоянно меняющегося законодательства и сложной экономической ситуации наличие надёжного помощника становится особенно актуальным для людей, активно управляющих своими финансами. Мы рады помочь нашим клиентам и взять решение этих задач на себя, чтобы они могли больше концентрироваться на основной деятельности, не отвлекаясь на периодически возникающие вопросы налогового и юридического характера» — рассказала директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Подключить сервис «Налоговый и юридический эксперт» можно в отделении АТБ. Сертификат для подключения услуги необходимо активировать до 30 апреля 2026 г. Услугами экспертов можно пользоваться в течении года с момента активации.

Дополнительную информацию можно уточнить у персонального менеджера, в офисе АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).