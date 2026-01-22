Альфа-Банк первым в стране признан победителем в рейтинге HeadHunter третий год подряд

Альфа-Банк вновь подтвердил звание лучшего работодателя страны, став победителем рейтинга HeadHunter. Сотрудники, соискатели и независимые эксперты высоко оценили уровень развития HR-процессов в компании.

Уже третий год подряд Альфа-Банк занимает лидирующую позицию среди работодателей страны, предлагая своим сотрудникам уникальную корпоративную культуру, современные условия труда и гибкий график. Удалённая работа, инновационные IT-решения, pet-friendly офисы и мероприятия для всей семьи создают комфортную атмосферу для профессионального роста и личного развития каждого сотрудника.

«Альфа-Банк — это не просто место работы, это инновационная комфортная среда, где каждый член команды может раскрыть свой потенциал. Это культура, в которой хочется оставаться. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды победителей, вдохновлялся нашими ценностями и имел возможности для самореализации», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Рейтинг HeadHunter — главный российский сервис для поиска работы. Первая строчка в нем третий год подряд подтверждает эффективность HR-процессов, высокий уровень развития различных HR-практик и привлекательность компании для специалистов. А еще — иллюстрирует инвестиции Альфа-Банка в развитие персонала и его приверженность инновациям в HR-технологиях и employee experience.