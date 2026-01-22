Новости

Туризм 2026, последние новости
Альфа-Банк запустил новую функцию брендирования в интернет-банке Альфа-Бизнес

Альфа-Банк продолжает развивать цифровые решения для бизнеса. Теперь добавить логотип компании можно непосредственно в интернет-банк для юридических лиц Альфа-Бизнес. Он будет виден всем контрагентам.

Новая функция позволяет создать собственный запоминающийся визуальный образ в цифровом пространстве.

Добавить логотип своей компании можно самостоятельно. Для этого достаточно перейти в «Профиль», зайти в карточку компании, нажать значок карандаша и добавить файл с изображением логотипа. Он будет отображаться во всех ключевых разделах интернет-банка, включая справочник контрагентов, карточку компании, выписки по счету, ленту операций, как для сотрудников компании, так и для их контрагентов.

Даже если компания не загрузила свой логотип, система автоматически подставит привлекательную цветную иконку, соответствующую виду деятельности компании (ОКВЭД). Это гарантирует, что в цифровом пространстве Альфа-Банка не будет пустых мест или скучных монограмм — только узнаваемые визуальные элементы.

В ближайшее время Альфа-Банк планирует вывести функцию на новый уровень, интегрировав в интернет-банк ИИ-генератор логотипов на базе сервиса Нейроофис. Этот уникальный инструмент позволит клиентам создавать профессиональные логотипы за несколько кликов, просто описав идею в словах и выбрав понравившийся вариант. Таким образом, создание логотипа перестанет быть дорогостоящей услугой, требующей привлечения дизайнеров.


