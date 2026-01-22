Новости

Альфа-Банк преодолел оборот в 5 трлн рублей по эквайрингу к концу 2025 года

Альфа-Банк по итогам 2025 года достиг оборота в 5 трлн рублей по продуктам эквайринга, продемонстрировав уверенный рост на фоне общего замедления рынка безналичных расчетов.

Согласно прогнозам банка, основанным на данных Банка России, динамика рынка безналичных платежей в 2025 году характеризуется стабилизацией темпов роста. На этом фоне Альфа-Банк смог нарастить обороты эквайринга относительно 2024 года и к концу года достиг совокупного показателя в 5 трлн рублей.

Заметная положительная динамика зафиксирована во всех сегментах бизнеса. Рост показателей стал результатом системных инвестиций в развитие продуктов, технологическое качество и клиентский сервис. Эти усилия обеспечили доверие со стороны значительного количества предпринимателей, что является прямым подтверждением надежности, инновационности и ценовой доступности разработки. В результате Альфа-Банк все чаще становится банком первого выбора для бизнеса.

«Такой выдающийся результат стал возможен благодаря доверию наших клиентов. Развивая эквайринговые решения, мы стремимся не только отвечать текущим запросам бизнеса, но и предвосхищать его потребности, помогая компаниям быть на шаг впереди в условиях быстро меняющейся рыночной среды. Наша цель — предлагать надежные, технологичные и удобные инструменты, которые поддерживают рост и устойчивость бизнеса наших клиентов», — рассказала Ольга Яшенина, Старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-Банка.


