Банк России предупредил о нелегальном крипто-кредиторе DigiCash

21 января 2026
Центральный банк Российской Федерации внес проект DigiCash в свой предупредительный список нелегальных финансовых организаций. Регулятор выявил в его деятельности признаки нелегального кредитора, предлагающего гражданам получение займов в криптовалюте USDT или в рублях по курсу. Организаторы проекта сами предупреждают, что действуют вне правового поля и не имеют разрешения Банка России на оказание финансовых услуг.

«Организаторы проекта предлагают получить займы в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации», – сообщает регулятор. Общение с потенциальными клиентами ведётся исключительно через мессенджеры и страницы в социальных сетях.

Через эти же каналы в дальнейшем происходит сбор чувствительной персональной информации, которая используется для агрессивного истребования долга. Банк России призывает потребителей финансовых услуг проявлять осмотрительность и проверять легальность деятельности компании на официальном сайте регулятора.


