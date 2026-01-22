Почти 50% крупнейших промышленных компаний готовы использовать ИИ в производственных процессах

50% крупных российских промышленных компаний рассматривают возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) непосредственно в производственные процессы. Такие данные получены по итогам опроса консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера). О главных выводах исследования заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции Sber Process Mining Conf.

«Исследование выявило важный сдвиг в сознании промышленников. Раньше они видели в ИИ лишь способ автоматизировать рутинные офисные задачи, а сегодня бизнес готов доверить этой технологии более сложные производственные операции. 42% крупных промышленных предприятий уже внедрили GenAI или планируют его развернуть для управления производством. Ещё 29% компаний рассматривают эту технологию для проектирования и исследований. Сбер предлагает крупному бизнесу ИИ-решения на базе ГигаЧат. Они имеют глубокую интеграцию в корпоративный контекст и повышают операционную эффективность, ускоряют запуск новых инициатив и проектов, увеличивают объемы производства», – Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Как показало исследование, GenAI все чаще привлекает внимание руководителей заводов, фабрик и инженерных центров. Владельцы бизнеса и топ-менеджеры ищут способы повысить эффективность, снизить затраты и ускорить создание новой продукции. Генеративный ИИ предлагает решения для этих задач.

Ключевым барьером сейчас становятся внутренние процессы компаний. Успех приносят не отдельные пилотные ИИ-проекты, а системный пересмотр рабочих процессов. Компании, которые реорганизуют свои операции с учетом ИИ, улучшают ключевые показатели более чем на 15%. Для перехода на этот уровень нужны инвестиции в данные и в культуру работы сотрудников.

Интерес промышленности к GenAI растет, но траектория этого интереса отличается от динамики в электронной коммерции. В e‑com почти все компании уже используют или тестируют эти технологии. В промышленности внедрение идет осторожнее, но глубже. Бизнес фокусируется на процессах, создающих основную добавленную стоимость. При выборе GenAI-решений и e‑com, и промышленность сходятся в главных требованиях: безопасность данных, возможность работы в собственной инфраструктуре и адаптация под специфику отрасли.

Ближайшие два года станут временем перехода от экспериментов к массовому применению. Ожидается появление готовых отраслевых решений и платформ. Активно будут развиваться ИИ‑помощники для сотрудников прямо на производственной линии.