Первый в России ИИ-агент Сбера для Process Mining поможет анализировать сотни миллионов событий в месяц

В 2026 году Сбер выведет на рынок уникального ИИ-агента для платформы Process Mining. Этот инструмент, представленный в ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey, самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчёт с гипотезами и рекомендациями. О возможностях и перспективах уникального для России решения на основе искусственного интеллекта заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал на второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

Агент способен анализировать большие массивы информации — до сотни миллионов событий в месяц. Это позволяет проводить анализ в любое время и с любой периодичностью.

ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его помощником, подчеркнул Тарас Скворцов. Специалист же фокусируется на интеллектуальной работе — интерпретации выводов, верификации причин и принятии итоговых управленческих решений. Так, благодаря применению ИИ-агента в Process Mining, у эксперта-аналитика время на анализ информации сокращается в 4 раза.

Для работы с ИИ-агентом пользователю не нужны сложные настройки и глубокое знание методологии. Достаточно загрузить в систему данные и сформулировать задачу на естественном языке. ИИ-агент сделает всё остальное: рассчитает ключевые показатели, проверит десятки гипотез о возможных неэффективностях и выявит их корневые причины.

«Наш ИИ-агент — это новый виток эволюции Process Mining. Наша команда разработала и внедрила первого в России ИИ-агента такого профиля, который находит скрытые взаимосвязи в данных, генерирует обоснованные гипотезы. Он становится ценным помощником специалиста: теперь аналитик не тратит десятки часов на проверку данных вручную, а получает готовые инсайты для эффективных и точных решений за минуты. Это ускоряет весь цикл работы — от исследований до внедрения изменений. В 2025 году мы запустили решение внутри Сбера, а в этом году предложим его рынку. Уверен, что его широкое применение кардинально изменит процессную аналитику в стране. Она станет доступной компаниям любого масштаба, появятся конкурирующие решения, и в итоге у бизнеса будет больше возможностей для повышения эффективности процессов и качества обслуживания клиентов», — Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка.