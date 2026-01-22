Трамп предлагает выплатить по $1 млн каждому жителю Гренландии за голос за присоединение к США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выплаты по 1 миллиону долларов каждому жителю Гренландии в обмен на их голос за присоединение острова к Соединённым Штатам, сообщает Daily Mail. На данный момент население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, что сделает стоимость такой сделки порядка 57 миллиардов долларов, передаёт РБК.

В статье подчёркивается, что Трамп видит в этих выплатах один из ключевых инструментов для достижения своей цели — присоединения Гренландии к США.

Ранее в январе агентство Reuters сообщало, что в США обсуждалась идея разовых выплат в размере от 10 до 100 тысяч долларов на человека, чтобы склонить жителей острова к выходу из состава Дании и возможному присоединению к США. Однако такая инициатива может быть воспринята как унизительная для местного населения.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп заявил, что США не будут применять военную силу для получения контроля над Гренландией. В то же время министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен категорически отверг возможность продажи Гренландии США.

Позднее The Telegraph сообщила, что сделка с США не предусматривает прямую покупку острова, а предполагает предоставление США суверенного контроля над отдельными военными базами по аналогии с британскими базами на Кипре. США смогут проводить военные и разведывательные операции и участвовать в развитии региона, при этом суверенитет Гренландии останется за Данией.