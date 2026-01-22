Новости

Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
«Русскую улицу» могут открыть в бразильском городе-побратиме Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов обсудил с главой Бразильской епархии Русской православной церкви отцом Иннокентием планы международного сотрудничества на текущий год. Ключевым проектом станет открытие «русской улицы» в бразильском городе-побратиме Кампина-дас-Мисойнс, запланированное на октябрь 2026 года. Параллельно ведется работа над созданием «русского дома» и разработкой его дизайна в традициях иркутской архитектуры.

«С настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунтского, игуменом Иннокентием обсудили планы сотрудничества на этот год. Так, в октябре в Кампина-дас-Мисойнс планируют открыть «русскую улицу». Идет работа над созданием «русского дома», а также уже сейчас вместе с иркутским архитектором Евгением Третьяковым коллеги из комитета по градостроительной политике разрабатывают входную группу в стиле иркутского деревянного зодчества», – сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В свою очередь, летом в Иркутске планируется проведение фестиваля деревянных скульптур, одну из работ-победителей которого мэр предложил передать партнерам в Бразилию.


